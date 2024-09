Inter vietato fare drammi Ma ora bisogna ingranare la marcia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo la sconfitta nel derby, sono tanti i commenti di sconforto relativamente a questo inizio onestamente non brillantissimo da parte dell’in ogni caso, anche se orala. NIENTE– Con otto punti in campionato, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, l’campione d’Italia non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione. Ma, nonostante la brutta prestazione con sconfitta per 1-2 nel derby contro il Milan, è. La squadra c’è, il livello anche. A mancare è la condizione fisica, ancora lontana dall’essere al top. Il che lo dimostrano anche i tanti problemi muscolari che hanno colpito i giocatori prima e durante questo inizio stagionale.