Il Gubbio cade in trasferta | ad Arezzo arriva il primo ko in campionato

(Di martedì 24 settembre 2024)(Perugia), 24 settembre 2024 – La prima sconfitta inè meritata. Ilpaga la stanchezza fisica e mentale, la manovra macchinosa che si traduce poi in sterilità offensiva. Nessun dramma, è ovvio, per una squadra che deve ancora capire bene le dinamiche tattiche di Taurino, che ha comunque una buona quantità di lavoro da fare. La gara parte su ritmi bassi. L’ci prova per, con il destro largo di Lazzarini al 21° e il tiro centrale, facile per Venturi, tentato da Tavernelli tre minuti dopo. Poi il copione della partita prende una piega già vista. Al 26° su cross dalla destra Del Fabro strattona Tommasini in area, con l’arbitro Frasynyak decreta il calcio di rigore. Dal dischetto va proprio Tommasini che apre il destro ma si fa ipnotizzare da Trombini che blocca in due tempi.