Il discorso di Meloni all’Onu e il cortocircuito italiano quando c’è da aiutare l’Ucraina

(Di martedì 24 settembre 2024) «Nessuno stato può efficacemente governare da solo le sfide di questo tempo e per questo l’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e delle Nazioni Unite». Partecipando alla 79esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu, la presidente del Consiglio Giorgiaha ribadito pubblicamente il sostegno dell’Italia al multilateralismo e alle Nazioni Unite, dicendo di essere d’accordo su una riforma dell’Onu purché «sia fatta per tutti e non per alcuni».ha parlato «dell’inaccettabile guerra di aggressione russa» nei confronti del. Ha usato parole nette e inequivocabili. «In uno scenario così complesso come quello attuale», ha detto ancora al Palazzo di vetro di New York, «non abbiamo altra scelta che agire. Viviamo un tempo di crisi ma le crisi nascondono sempre anche un’opportunità. La parola crisi deriva dal greco e significa scelta, decisione.