I residenti da spostare Il centrodestra unito attacca il sindaco | | Ammette il fallimento

(Di martedì 24 settembre 2024) Le opposizioni si scagliano contro ilMatteo Lepore, dopo alcune frasi pronunciate dal palco della Festa dell’Unità del Parco Nord, sabato scorso. "Ci sono zone dove è pericoloso vivere – ha detto il, riferendosi a chi vive nelle zone colpite dall’alluvione –, a quelle persone va trovata una nuova casa, anche mettendo delle risorse". Sotto la lente anche la sortita di Lepore sulla legge urbanistica regionale, "che va cambiata". "Lepore sostiene che la soluzione alle alluvioni sarebbe quella di mettersi il cuore in pace e andarsene da casa propria? Come Lega proponiamo soluzioni diverse – sottolinea Matteo di Benedetto –. Perché in Veneto i fiumi non esondano allo stesso modo? La Lega ha fatto invasi e bacini di sfogo. Abbiamo messo in sicurezza anche Venezia. Gli strumenti e le tecnologie disponibili in Emilia-Romagna sono le stesse.