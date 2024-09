I ’ragazzi’ dell’Itc Carducci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Ritrovarsi dopo 40 anni. Una splendida giornata per i ragazzi della classeG.Bsezione G di Fermo che, dopo 40 anni, si sono ritrovati per festeggiare insieme all’home restaurant di Michela Ioverno (loro compagna) a Ete Caldarette. Una giornata meravigliosa, divertente tra risate, racconti ed emozioni forti anche per chi, dopo la scuola, non si era più rivisto. Si sono promessi di ritrovarsi a breve con la voglia di riunire tutta la classe. Erano presenti Rita Mariucci, Maria Screpanti, Vladimira Vallesi, Sabrina Nasini, Bruna Giacomozzi, Alessandra Ferracuti, Michela Ioverno, Roberta Biondi, Mauro Marcantoni, Fabrizio Achillozzi, Marco Tentella, Massimo Campofiloni, Luana Ascenzi, Simonetta Simonelli.