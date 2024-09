Guida al perfetto accappatoio icona di sport e di lusso da camera

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Prendiamone atto, il ritorno dell'uomo è un segnale positivo. Si tratta di un compagno di avventure affidabile che non prova nemmeno per un secondo a rubarci la scena o a sminuirci, come spesso è accaduto in passato a uomini inetichettati sempre un po' svogliati e sottotono. Tutt'altro, diciamo noi. Sfoggiarlo out of context oggi è ancora più cool: basta solo volerlo. Il suo fascino evergreen arriva da lontano, dall'Oriente con i kimono sino alle vestaglie dadei dandy dell'Ottocento, fino alle scene più epiche dei film cult del cinema internazionale. E noi? Oggi, fortunatamente, possiamo permetterci di indossarlo come meglio ci aggrada: a casa dopo un bagno, una doccia o la SPA; sopra al pigiama, per ritirare al posta e i pacchi di Amazon. In palestra dopo gli allenamenti dentro e fuori dall'acqua. La questione è semplice.