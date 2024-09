Grande Fratello 2024 chi è uscito ieri sera lunedì 23 settembre? | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 24 settembre 2024), chi è23? Durante la terza puntata della nuova edizione Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto della prima nomination. Chi vuoi salvare tra Yulia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, Non è la Rai, Lorenzo e Luca?. Chi è stato eliminato al? Durante la terza puntata di23del, Alfonso Signorini ha rivelato ai coinquilini il nome del primo concorrente eliminato di questa stagione. «E’ arrivato il momento di scoprire il primo verdetto di questata. Yulia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, Non è la Rai, Lorenzo e Luca? Il pubblico ha deciso che il primo a salvarsi è Luca Calvani, ma a salvarsi c’è anche il trio di Non è la Rai» – comunica Alfonso Signorini ai concorrenti a rischio eliminazione.