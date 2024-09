Golf Matteo Manassero guida i 7 azzurri presenti all’Open di Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024)dopo il quarto posto della scorsa settimana e il ritorno tra i primi 100 del ranking mondiale vola a Madrid per la 97esima edizione dell’Open di, in programma dal 26 al 29 settembre sul percorso del Club de Campo Villa. Il venetouna pattuglia azzurra che comprende nel field anche Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato Paratore, Francesco Laporta, Filippo Celli e Lorenzo Scalise. L’evento, che mettein palio 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore, vedrà in gara tanti big deleuropeo, a partire dall’idolo di casa Jon Rahm, già trionfatore qui tre volte nel 2018, 2019 e 2022.i 7diSportFace.