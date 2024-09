Giappone terremoto di magnitudo 5 8 al largo delle isole Izu | allarme tsunami

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Una scossa didi5.8 è stata registrata nella mattinata di oggi alIzu, nell’arcipelagose. L’evento sismico ha fatto scattare unper l’area circostante, mettendo in stato di allerta le autorità locali e la popolazione. Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), ilsi è verificato alle 8:14 ora locale (1:14 in Italia). L’ipocentro è stato individuato a circa 50 km di profondità, mentre l’epicentro si trova a sud dell’isola di Aogashima, unapiù remote dell’arcipelagose. Al momento, non si registrano danni significativi o vittime, ma l’allertarimane attiva fino a ulteriori verificheautorità.