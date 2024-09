Genoa nuovo infortunio per Messias

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – Non è un periodo fortunato in casa. Durante la partita persa contro il Venezia, Ruslan Malinovskyi ha rimediato un gravissimoche lo terrà lontano dai campi per tanti mesi. Per le prossime gare, pero’, Gilardino dovrà fare a meno di un altro uomo chiave,. Il brasiliano, dopo aver recuperato dal problema all’adduttore, ha accusato un problema al polpaccio che lo costringe ad unstop in infermeria. Nei prossimi giorni il giocatore effettuerà una risonanza magnetica che accerterà le sue effettive condizioni: salta sicuramente il derby di Coppa Italia. Gilardino incrocia le dita e spera di recuperarlo per la gara di campionato contro la Juventus in calendario sabato prossimo, ma al momento non sembra esserci alcuna certezza sul suo rientro in campo già per la prossima di Serie A.