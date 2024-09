Forge of the Fae | un nuovo JRPG di ispirazione celtica apre la campagna Kickstarter

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024) Datadyne è lieta di annunciare ladiof the Fae, un accattivantein pixel art di. Ambientato in un mondo che ricorda l’Irlanda del 1800,of the Fae invita i giocatori a esplorare una ricca narrativa, a risolvere intricati enigmi e a impegnarsi in combattimenti strategici a turni. Caratterizzato da una miscela di tecnologia steampunk, magia antica e conflitto tra umani e Fae, il gioco promette un’esperienza profonda e coinvolgente in cui le scelte del giocatore influiscono sul destino di due mondi intrecciati. Ispirandosi ai classiciof the Fae presenta un profondo sistema di combattimento a turni in cui la strategia regna sovrana.