Ferrari cambia tutto dopo la delusione di Singapore | l’annuncio

(Di martedì 24 settembre 2024)ladi. Una vittoria gettata alle ortiche per una qualifica assurda.di Vasseur Alaha chiuso al quinto e al settimo posto rispettivamente con Leclerc e Sainz. E questo aumenta senza dubbio l’amaro in bocca per la scuderia di Maranello, che ha avuto un passo gara davvero importante e che ha dimostrato di poter competere con la McLaren, che al momento è la macchina migliore. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itUna possibile vittoria gettata alle ortiche per una qualifica che è davvero difficile da definire. A parlare, poi, alla fine del Gran Premio annunciando anche deimenti importanti ci ha pensato il team principal Vasseur. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Un’ottima domenica per noi e un passo gara molto positivo.