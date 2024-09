Fedez tapiro d’oro riccioluto per lui | Non sono cattivo sono cogl*ne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Tredicesimoper. Nella puntata di Striscia la Notizia, in onda martedì 24 settembre, Valerio Staffelli ha consegnato al rapper l’ambita statuetta. Il motivo? Il recente dissing a colpi di streaming tra lui e Tony Effe, che ha fatto parlare tutti.Leggi anche:e Tony Effe, il dissing infinito La consegna delValerio Staffelli ha raggiunto, ex marito di Chiara Ferragni, per consegnargli unpersonalizzato. La particolarità? La statuetta aveva dei riccioli, un chiaro riferimento alla capigliatura di Tony Effe, il trapper romano coinvolto nel dissing. “Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche“, ha commentato Staffelli durante la consegna., divertito, ha risposto: “Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini deldavvero belli”.