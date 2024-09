Dovevamo concretizzare le occasioni avute Ma andiamo avanti al Bianchelli sarà battaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Il ko col Chieti va definitivamente in soffitta: da oggi in casa Ancona scatta l’operazione Vigor Senigallia, per riprendere la marcia contro una squadra che condivide il primato in classifica con L’Aquila e Fossombrone. A parlare in casa biancorossa è l’esterno Mattia Marino, tra i più propositivi. Marino, cosa vi lascia la sconfitta di domenica? "Sicuramente un po’ di amaro in bocca, vista la prestazione che abbiamo fatto, ma anche più consapevolezza dei nostri mezzi. Tuttavia sappiamo di dover migliorare qualche aspetto, per questo da oggi guardiamo". Siete stati puniti dalla classica legge del calcio: non segni, subisci gol alla prima occasione. "Sì, avremmo dovutole tantecreate e su questo ci lavoreremo in settimana.