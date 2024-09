Dove è La Gabella la località della Valdicecina travolta dalla furia dello Sterza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) La(Pisa), 24 settembre 2024 –è La, laquale sono scomparsi i due turisti tedeschi travoltidell’alluvione? Non tutti, nemmeno tra chi vive da sempre in Toscana, sono in grado di posizionare con esattezza sulla carta geografica queste cittadine. Incastonate in luoghi meravigliosi, queste frazioni di Comuni più importanti e conosciuti spesso corrispondono a pochi gruppi di case isolate. "Io, salvato dall'auto in panne". Alluvione, il racconto di Fabio Vignoli Tanto per cominciare siamo in provincia di Pisa, e non di Livorno come qualcuno potrebbe pensare. La, frazione del Comune di Montecatini, si trova lungo la strada Provinciale dei Quattro Comuni che collega Canneto a Casino di Terra.