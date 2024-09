Dieci colori di balayage da copiare alle celeb

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) Anche in autunno, le schiariture delravvivano la nostra chioma e la rendono subito più luminosa. Da Rania di Giordania a Beyoncé, passando per JLo: ecco le idee daautunno: i preferiti delle star Ad esempio, Queen B ha optato per uncolor miele con radici più scure, Charlene di Monaco ha scelto delle schiariture delicate su capelli corti mentre Megan Fox ha optato per uncastano sui capelli bruni. Invece Benedetta Porcaroli ha scelto uncaramello sfumato e Jennifer Lawrence ha optato per una serie di delicate sfumature su base bionda. Scoprite nle video, le sfumature dipiù amate dstar.