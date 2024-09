De Maggio | Farei carte false per riportare Kim a Napoli Preferisco 100 volte Buongiorno ad Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024) Il direttore di Kiss Kisspropone una strategia audace per rinforzare la squadra e valorizza il talento di. Durante la trasmissione Radio Goal, Valter De, direttore di Kiss Kiss, ha espresso idee audaci riguardo al mercato di gennaio, proponendo una strategia ambiziosa per rinforzare la squadra partenopea. Deha rivelato che, se ilavesse ceduto l’attaccante Ngonge, i 18 milioni di euro ricavati sarebbero stati investiti su Raul Bellanova, un giocatore fortemente voluto da Antonio Conte. Riguardo alla formazione attuale, ha anticipato che giovedì scenderanno in campoe Rafa Marin in difesa, supportati da Spinazzola e Mazzocchi. Ecco quanto riferito: “Se ilavesse ceduto Ngonge, i 18 mln di Ngonge sarebbero stati investiti su Raul Bellanova perchè lo voleva fortemente Conte.