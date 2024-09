Crollo di Saviano estubato il padre | Condizioni impegnative ma non drammatiche

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo il recupero del corpo della nonna della famiglia coinvolta nel tragico scoppio di una palazzina a, arriva finalmente una buona notizia: l’uomo rimasto gravemente ferito, Antonio Zotto, è statoe per il momento riesce a respirare da solo, come riferito da Il Mattino. Tragedia di, migliorano ledi Antonio Antonio al momento si trova ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli e, come riferito dai medici della Terapia Intensiva Grandi Ustionati, le suesonoma non. La prognosi al momento resta comunque riservata, poiché la situazione è ancora da monitorare attentamente, soprattutto a causa delle profonde ustioni diffuse sul 35% del corpo, ma anche di un grande trauma toracico con difficoltà a livello di apparato respiratorio.