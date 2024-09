Crolla un ponte travolto dalla furia dell’acqua | dramma maltempo in Valdicecina i danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Guardistallo (Pisa), 24 settembre 2024 – E’ stato il torrente Sterza, in piena, gonfiato all’inverosimile per la pioggia caduta in maniera violenta, ad abbattere unnel territorio comunale di Guardistallo.ina causa della pioggia di quantità epocale che è caduta. Un evento che si ripete solo ogni cinquanta – sessant’anni e che nella giornata di lunedì 23 settembre ha colpito in maniera molto dura. L’acqua ha spazzato via tutto. E dunque è chiusa adesso la provinciale del Poggetto. Una situazione che durante la notte tra lunedì e martedì è stata seguita con attenzioneprotezione civile. La piena dello Sterza non avrebbe provocato ulteriori. Ma la chiusura della provinciale rappresenta un problema per la circolazione. Il crollo delsul torrente Sterza è avvenuto nella serata di lunedì.