Chi sono i vincitori di CNMI Sustainable Fashion Awards 2024?

(Di martedì 24 settembre 2024) E si è ufficialmente conclusa, nella serata di ieri, la MilanoWeek. Come ormai tradizione, la serata conclusiva prevede la consegna dei. Si tratta di 10 premi e riconoscimenti conferiti alle personalità più di spicco della moda internazionale. E in questa edizione tanti premiandati ad alcune eccellenze italiane. Non è passato poi inosservato il comeback di Chiara Ferragni, che mancava sul red carpet milanese da un anno. L’evento si è svolto con la partnership tra EthicalInitiative e il Comune di Milano, e ha riunito come di consueto moda italiana e internazionale. A condurre la serata l’attrice, ballerina e modella indiana Freida Pinto.