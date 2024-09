Casertana | vietate le bevande alcoliche dentro e fuori il Pinto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha firmato un’ordinanza con la quale viene stabilito il divieto assoluto di consumare e venderee superin occasione di tutti gli incontri di calcio che saranno giocati nello stadio “Alberto”. Il divieto riguardadi qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, e altrein vetro o in lattina,lo stadio, fino a un raggio di 500 metri dall’impianto sportivo, e va dalle quattro ore antecedenti l’inizio delle partite e fino all’ora successiva ad ogni incontro della stagione calcistica 2024/2025; vietata anche la vendita per asporto. Il provvedimento è stato adottato per prevenire la possibilità che tali contenitori vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere.