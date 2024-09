Capirei e accetterei se voi voleste dimenticarmi e rinnegarmi come figlio la lettera di Filippo di Turetta ai genitori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “se voi, vi ho già causato troppo dolore e sarebbe probabilmente la scelta migliore. Non so se ho ancora il coraggio di guardarvi in faccia”., dopo aver picchiato, tramortito e ucciso con 75 coltellate l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, scrisse questaaiche ora allegata agli atti del processo pubblicata. Il processo per il giovane, che rischia l’ergastolo, è iniziato lunedì 23 settembre e terminerà il 3 dicembre perché tutti gli atti raccolti dal pm sono confluiti nel fascicolo processuale dei giudici della Corte d’assise di Venezia. Uno scritto, quello ora pubblico, che era stato redatto mentre era ancora nel carcere di Halle, dopo la cattura in Germania, a fine novembre 2023.