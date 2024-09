Body Building Che debutto per Giacomo Tempestini di Cingoli | due secondi posti al Grand Prix Rome Natural Gladiator

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Il classe 2001 cingolano ha ottenuto due argenti in due categorie diverse della NFBI, qualificandosi per i campionati italiani. “Una bellissima esperienza”, 24 settembre 2024 –debutta nel mondo dele raccoglie subito due medaglie d’argento. Il 23enne di, infatti, ha partecipato aldella NFBI che si è tenuto domenica scorsa, 22 settembre, al Teatro Italia di Roma, arrivando secondo nelle categorie “Men’s Classic Physique First Time Extra Short” e “Men’s classic phsique Juniores Under 24”. Chi è, classe 2001, abita nel quartiere Sant’Esuperanzio. A febbraio si è laureato in Scienze Motorie ad Urbino e sta frequentando in via telematica il corso magistrale in “Scienze e tecniche dello Sport”.