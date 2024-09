Blanco furto nella sua pasticceria a Brescia | I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Ladri in azione a ‘L’Isola delle rose’, lae focacceria di, inaugurata poco più di un anno fa in viale Italia a. A documentare quanto accaduto è stato lo stesso cantante originario di Calvagese della Riviera, che ha postato in una storia di Instagram la fotografia della vetrata in frantumi. “Iche”, ha ironicamente scritto a corredo dello scatto. In una storia successiva, il 21enne ha aggiunto: “Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, o cercate prodotti senza lattosio o tradizionali, passate da noi”. Il nome del locale, ‘L’Isola delle Rose’, deriva dal brano presentato al Festival di Sanremo 2023. E vuole essere “un’isola felice dove nascono bontà”, come si legge sui suoi canali social.