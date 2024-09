Bianca come il male un libro contro tutte le droghe | venerdì la presentazione Prefazioni di Gasparri e del Cardinale Müller

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) “La droga si è presa tutto di me, tranne i miei brutti ricordi: quella è l’unica cosa che gli avrei volentieri regalato”. Tra il 20 e il 21 ottobre del 2021, in 23 ore e pochi minuti, dopo trent’anni da semplice assuntore di sostanze, il dottor Germano Guarna, psicologo della Napoli bene e consulente del Tribunale anche su inchieste clamorosequelle sulla pedofilia nel Parco Verde di Caivano, commette tutti insieme i peccati e i reati che non aveva commesso in un’intera vita.