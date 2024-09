Barella osservato speciale oggi la ripresa | l’Inter lo valuta – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Nicolòè uscito malconcio dalla sfida persa contro il Milan in campionato. Il centrocampista sardo,ad Appiano Gentile con tutta la squadra, saràto dallo staff del– Dopo un giorno di riposo, utile per ricaricarsi fisicamente e soprattutto mentalmente,riprende i lavori in vista del match contro l’Udinese. C’è un KO nel derby da smaltire. Ad Appiano Gentile, inizieranno in mattinata quattro giornate di lavoro e allenamento con l’obiettivo di dare una svolta alla stagione. L’inizio a rilento (sette punti in meno rispetto all’anno scorso) non è piaciuto a Simone Inzaghi, il quale vuole rivedere la sua vera Inter.alla Pinetina si valuterà anche. Il centrocampista sardo è uscito per affaticamento domenica sera lasciando il posto a Piotr Zielinski.