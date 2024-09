Atp 500 di Pechino quando gioca Sinner | il tabellone e gli avversari Ritorno in campo contro Jarry | Dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo il successo agli Us Open e la meritata pausa, Jannikè pronto a tornare in. Il tennista italiano riparte da: l’Atp 500, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre, è l’occasione di difendere il titolo vinto lo scorso anno e, allo stesso tempo, una grande opportunità per aumentare il divario nella classifica Atp. Proprio nel torneotutto è iniziato,un anno fa cominciò la sua scalata alla vetta del ranking. Sorteggiato il, l’altoatesino ha scoperto i suoi: ilinil tennista cileno Nicolas. All’orizzonte un possibile quarto di finaleGrigor Dimitrov e una semifinale tutta italianaLorenzo Musetti. In un ipotetico atto finale, potrebbe trovare di fronte uno tra Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev.