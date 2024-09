All’ONU Meryl Streep in aiuto delle donne afghane Harris le ascolti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alla conferenza al Palazzo di Vetro dedicata ai diritti, con il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres c’era anche l’attrice premio Oscar. Italpress ha chiesto all’attrice premio Oscar: Se potesse essere la consigliera di Kamalae nell’eventualità che la vicepresidente vincesse le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti, cosa le direbbe di fare per aiutare le? “Le direi di le chiederei di consultarsi con questa gente – ha rispostoindicando ledietro di lei – che sanno molto di più di me su questo tema.