A Mirabella Eclano la processione va storta | cade la Madonna ma senza danni VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Alladelladiqualcosa è andato storto. All'uscita dalla chiesa la statua è caduta e dopo alcuni momenti di sbigottimento, la statua che non aveva subito, è stata riposizionata sul baldacchino, per il proseguimento della cerimonia. Il parroco Don Remigio ha invitato tutti alla calma, alla preghiera e a non cedere in superstizioni. La statua - ha spiegato - non era stata agganciata bene. "La caduta della Madonnina, che ieri sera ci ha profondamente turbati, non deve e non può lasciare spazio a parole vuote e superstizioni! Questo piccolo incidente, che non ha causatoa persone e solo un piccolissimo danno, certamente riparabile, alla statua, sia piuttosto motivo di riflessione. Maria ci insegna che le cadute, le difficoltà, i dolori, fanno parte della vita.