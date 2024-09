Zaccheroni | Il risultato è una sorpresa l’Inter ieri si è persa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha detto la sua sulla sconfitta delnel derby col Milan. Il grande doppio ex ha commentato in modo netto.– In collegamento su Radio Anch’io Sport, Albertoha commentato in questo modo il KO delnel derby: «Sul pronostico mi sa che ci siamo sbagliati tutti, ci aspettavamo una partita a vantaggio dei nerazzurri. Ilè una, quello recente non poteva competere controsolida. Nonostante un approccio migliore, il Milan ha cambiato le carte in tavola con questi quattro davanti. Morata ha fatto il pendolo esi è. Il gioco suo nasce sempre dai due terzini e questo ha tolto sicurezza alla squadra, non riuscendo a proporre il solito gioco. Ha inciso sulla gara».