When they see us | a Bologna la mostra sui rischi dell’intelligenza artificiale e della sorveglianza di massa

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sarà aperta al pubblico fino al 28 settembre, presso la Biblioteca Salaborsa di(piazza del Nettuno, 3),see us, lasull’impatto del tracciamento nello spazio fisico e digitale delle nostre vite onlife, curata dall’organizzazione culturale Sineglossa e promossa dalle associazioni The Good Lobby e Hermes Center for Digital Rights e info.nodes, già attive per la campagna contro il riconoscimento biometrico Reclaim Your Face. Il percorso espositivo affronta il tema dei diritti digitali, incoraggiando una riflessione suidell’IA e sulle minaccebiometrica, attraverso alcune installazioni dell’artista belga Dries Depoorter (1991), e alcune opere del progetto The Glass Room Misinformation Edition del gruppo di ricerca Tactical Tech.