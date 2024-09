Uno Rosso | Chris Evans e Dwayne Johnson cercano di salvare il Natale nel nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024)“The Rock”invadono le feste quest’anno: la coppia si unisce per unfilm d’avventura natalizio intitolato Uno(Red One). Dal regista di Jumanji Jake Kasdan, Unoè una commedia d’azione che porta l’energia della maggior parte dei blockbuster di supereroi al Polo Nord, seguendo un improbabile duo che deve rintracciare un Babborapito peril. Unonon arriverà nelle sale prima del 7 novembre, ma quest’anno Amazon MGM ha deciso di anticipare le festività iniziando la campagna pubblicitaria prima dell’inizio di ottobre. Domenica sera, lo studio ha presentato il secondodi Uno, che offre qualche battuta in più, un po’ di azione in più e dà ai fan un’idea più precisa di ciò che il film ha in serbo.