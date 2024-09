UniCredit i 5 criteri che la Bce valuta per l’ok su Commerzbank

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (askanews) – La nuova mossa a sorpresa lanciata dafa scattare una procedura dizione da parte della vigilanza bancaria europea operata dalla Bce, stavolta in merito all’aumento di quella che viene catalogata una “partecipazione qualificata”, dato che supera il 10% del capitale. L’istituzione di Francoforte ha 60 giorni lavorativi per autorizzare o rifiutare la richiesta del gruppo guidato da Andrea Orcel. Oggiha annunciato di aver presentato istanza per l’acquisizione di una partecipazione superiore al 10% e fino al 29,9% in. E che nel frattempo ha sottoscritto “strumenti finanziari aventi ad oggetto una partecipazione pari a circa l’11,5% del capitale di”, con cui la sua posizione complessiva ha raggiunto circa il 21% nella banca tedesca.