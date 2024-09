Un' artista unica e inimitabile che continua a sorprenderci tra musica e ironia | Compio 90 anni e mi sento come ieri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un’icona dellaitaliana ha appena celebrato il suo novantesimo compleanno, e lo ha fatto con la grazia e il carisma che l’hanno sempre contraddistinta. In un videomessaggio diffuso sui social, l’inossidabile Ornella Vanoni ha voluto rassicurare i suoi fan sul fatto che l’età per lei è solo un numero. «Oggi90e mi», ha affermato con un sorriso, sottolineando che l’energia e la vitalità che l’hanno accompagnata per tutta la sua carriera non l’hanno mai abbandonata. Il messaggio, intriso di gratitudine e affetto, si è trasformato in un abbraccio virtuale per tutti coloro che l’hanno seguita e amata nel corso degli