Un look classico e edgy allo stesso tempo L' alternativa al solito look da ufficio da copiare subito

(Di lunedì 23 settembre 2024) All’inaugurazione dei nuovi corsi della scuola superiore del comune di Castro-Urdiales, Letizia di Spagna ha optato per undaun po’ più sbarazzino. La regina ha scelto una camicia a righe, dal taglio ampio e corto, della capsule collection Victoria Beckham x Mango. Realizzato in popeline di cotone, questo capo si distingue per uno scollo particolare con tagli cut-out e per la linea dei bottoni lasciata intatta, quasi a creare una cravatta. La mise è completata da un paio di pantaloni dritti alla caviglia, sandali con tacco largo di Hugo Boss e orecchini in oro bianco e diamanti di Gold & Roses. Letizia di Spagna si (ri)conferma un’icona dello stile business ricercato e impeccabile.