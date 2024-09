Un aggiornamento monstre per Serum

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024) Game Island, in collaborazione con Toplitz Productions, è lieta di annunciare che il nuovoper il loro gioco survival adventure, con una storia immersiva per giocatore singolo, è ora disponibile e rappresenta il più grande update di contenuti fino ad oggi. Dalla sua uscita in early access su PC a maggio, il team di Game Island ha ampliato e migliorato le caratteristiche del gioco attraverso cinque aggiornamenti precedenti. L’ultimo update con la patch 6 rappresenta uno dei più consistenti, aggiungendo 23 achievement di Steam che i giocatori possono ottenere durante le loro sessioni di loot, crafting, riciclo e combattimento contro varie creature mutanti. La patch introduce anche una modalità di difficoltà personalizzata, permettendo ai giocatori di scegliere il livello di sfida più adatto al proprio stile di gioco.