Ucraina l’Onu batta un colpo e sia all’altezza di una crisi globale | il tempo della debolezza è finito

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un’altra settimana di attese e di aspettative per l’. Da oltre due anni e mezzo l’aggressore Putin bombarda e terrorizza ogni giorno, senza sosta, donne e bambini inermi, mentre minaccia in tutti le sedi, nazionali e internazionali, la guerra nucleare, ogni volta che viene colpito a casa sua. Ormai sempre più spesso. L’ha fatto anche la settimana passata. Con la dibattuta decisione assunta a livello europeo di consentire la difesain territorio russo e l’invio di nuovi fondi prelevati dagli asset congelati in Unione europea. Così come deciso a suodal G7 guidato dal nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E lo ha fatto fare anche a New York, l’aggressore Putin, bloccando in Consiglio di Sicurezza le risoluzioni di condanna del terrore che perpetra contro un paese candidato ad entrare nella Unione europea.