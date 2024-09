Turetta inizia il processo Gino Cecchettin i tribunale | quella spilla sulla giacca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il padre di Giulia, arriva ina Venezia per prendere parte alla prima udienza davanti alla Corte d'Appello del capoluogo veneto per ila Filippo, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate, nel novembre 2023, in un parcheggio a Fossò, in provincia di Venezia. Con lui anche i suoi avvocati e la madre (nonna di Giulia). L'uomo, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, haunacon l'immagine della figlia e la scritta 'Vola in alto Giulia - Noi con te'.rischia l'ergastolo: il 22enne di Torreglia, in provincia di Padova, deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere.