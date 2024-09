Torna Spezia-Carrarese | dove eravamo rimasti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Era il 19 gennaio del 1947 quandosi incontrarono per l’ultima volta in Serie B. Finì con il risultato di 1-1, con i gol della leggenda spezzina Carlo Scarpato e la risposta di Leto Prunecchi per i marmiferi, che all’epoca scendevano in campo con la denominazione “Pietrino Binelli”, in ricordo del 17enne tragicamente scomparso in seguito ad uno scontro di gioco, nel 1930 a Pisa. Sono invece “solamente” dodici anni chenon si affrontano più, per la precisione dalla doppia sfida in prima divisione Lega Pro nella stagione 2011/2012, terminata 2-1 per i toscani all’andata e 1-1 al ritorno, con il botta e risposta tra Anzalone ed Evacuo a sancire l’ultimo incontro tra le due acerrime rivali.