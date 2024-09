Torino vs Empoli | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Entrambe stanno vivendo un momento d’oro, specie i granata in vetta alla classifica dopo oltre quarant’anni, che vogliono proseguire con il passaggio del turno dove ad attenderli ci sarà la Fiorentina.vssi giocherà martedì 24 settembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver fatto benissimo fin quì in campionato, con la testa della classifica raggiunta in solitaria, ora i granata vogliono proseguire il loro ottimo momento anche nella competizione nazionale dove hanno già esordito eliminando il Cosenza ai sedicesimi per 2-0. Anche i toscani non sono da meno con ben nove punti conquistati in cinque partite. La classifica per il momento fa sognare, ma non deve essere perso di vista l’obiettivo principale che rimane la salvezza.