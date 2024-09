Ti scanno Calci e pugni all’inviato di Striscia la Notizia | portato al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo una lunga assenza torna stasera, 23 settembre,la. Il tg satirico di Antonio Ricci sarà in onda subito con un servizio bomba, costato però caro ad un inviato: preso ae a. Secondo quanto si apprende la lite sarebbe scoppiata dopo un servizio che aveva come protagonista un artigiano accusato di truffare i propri clienti. >> “Allora è vero, si sposano”. L’anello dopo la nascita della figlia: belle notizie dalla coppia di Canale 5 Secondo quando riportano alcuni siti l’uomo avrebbe incassato anticipi per lavori edili e sgomberi, sparendo senza mai completarli. Rumors.it spiega come: “l’inviato decide quindi di affrontare il presunto truffatore dopo aver ascoltato le storie di numerose vittime. L’incontro, però, degenera rapidamente: l’artigiano reagisce con minacce violente e passa alle mani”.