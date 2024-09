Sedicesimi di Coppa Italia Napoli-Palermo | chi arbitrerà la gara le probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Conte potrebbe rivoluzionare l’undici titolare per dare spazio a nuovi protagonisti sul campo del Maradona. Con l’avvicinarsi della sfida dicontro il, il tecnico azzurro Antonio Conte sta valutando significative novità nell’undici titolare del. Tra i giocatori più motivati a guadagnarsi un posto c’è Giacomo Raspadori, che, dopo aver trovato poco spazio in campionato, punta a una maglia da titolare al ‘Maradona’. Raspadori pronto a brillare L’attaccante partenopeo è determinato a sfruttare questa opportunità per dimostrare il suo valore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Raspadori potrebbe affiancare nel tridente offensivo giocatori come David Neres, il quale ha bisogno di tempo per adattarsi al gioco di Conte. La competizione in attacco è accesa, ma l’azzurro è pronto a dare il massimo per conquistare la fiducia dell’allenatore.