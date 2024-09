Sciopero e presidio per la sanità privata | Manteniamo alta l’attenzione Serve il contratto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano. Nella mattina di lunedì 23 settembre numerosi operatori di ospedali privati, RSA e strutture residenziali hanno manifestato davanti a Regione Lombardia, in concomitanza con lonazionale, per richiedere il rinnovo deldellaARIS AIOP, fermo al triennio 2016-2018, e deldelle RSA, bloccato da oltre 12 anni. “Unmolto sentito quello di stamattina sotto Palazzo Lombardia a Milano – dice Katia Dezio, della segreteria Cisl Fp di Bergamo. Le lavoratrici e i lavoratori della(Ospedaliera e delle RSA e dei Centri di Riabilitazione), nonostante abbiano continuato a garantire i servizi essenziali nelle varie strutture del territorio, hanno manifestato tutta la loro indignazione e fatto sentire la loro voce per i mancati rinnovi contrattuali di ARIS, AIOP e ARIS RSA e CDR.