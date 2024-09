Rigi cerca un manager ma preferisco seguire la massa VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - "Ho avuto tante richieste dal mondo dello spettacolo però sono da solo e non avendo unche mi assiste, che mi smista, è molto pesante. Infatti ho ancora 3.000 richieste da leggere - sono davvero più di 30.00 richieste - e non so dove andare. Aspetto unche mi dia una mano".van Ganeshamoorthy, detto, oro paralimpico nel lancio del disco F52 e nuova star e atleta-simbolo del movimento paralimpico italiano, romano verace e di una simpatia e ironia fuori della norma, a margine della cerimonia di riconsegna del Tricolore olimpico e paralinpico al Quirinale, rivela all'AGI che sta pensando di entrare nel mondo dell'entertainment (al pari di suoi illustri colleghi come Bebe Vio o Manuel Bortuzzo). Ancora però non ha deciso cosa fare.