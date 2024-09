Più soldi in Albania che agli alluvionati | Sea Watch senza vergogna sciacallaggio su chi lotta nel fango

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le Ong non hanno più pudore. Adesso attaccano a viso aperto il governo con improbabili teorie sull'alluvione in Emilia Romagna. Leggere per credere: "Il Governo Meloni stanzia più di 600milioni di euro su centri detentivi per migranti in, ma solo 20 per le popolazioni colpite da alluvioni. Patriottismo e propaganda", ha fatto sapere l'Ong Sea. Un vero e proprio atto di scaicallaggio sulla pelle di chi in queste ore combatte contro il. E la risposta all'Ong non si è fatta attendere. "La Sea, con una faccia di tolla non indifferente, contesta i 600 milioni stanziati dal governo italiano sui centri di rimpatrio in, strumentalmente paragonandoli ai 20 milioni stanziati per l'alluvione dell'Emilia Romagna.