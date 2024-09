Pil l’Istat rivede al rialzo i dati 2021-2023 | quasi 98 miliardi in più per l’Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cambiano idel Pil italiano negli ultimi due anni; una nuova revisione delha portato a un rapporto debito/Pil più basso e ad un conseguente miglioramento del Prodotto interno lordo nazionale. Secondo i nuovi, nel 2022 il Pil in volume ha mostrato un incremento del 4,7%, con undi 0,7 punti percentuali, mentre nelè cresciuto dell’8,9%, con una revisione di +0,6 punti percentuali. La revisione generale dei conti nazionali, con anno di riferimento, ha modificato in misura sensibile le stime dei livelli del Pil e dei principali aggregati negli ultimi anni. Il ricalcolo, come previsto, offre buone notizie per il governo Meloni, che si trova a dover gestire i calcoli per la Legge di Bilancio del 2025.