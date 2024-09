Panchina Milan Simone Inzaghi riconferma Paulo Fonseca | da Sarri ad Allegri come cambia il futuro?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024)“salva”dall’esonero:, e orano i piani per ildel Diavolo?resta l’allenatore del, almeno fino alla prossima sosta – al netto di clamorosi colpi di scena. Il tecnico portoghese ha vinto una delle partite più importanti della sua carriera e, per il momento, ha salvato quella, che sembrava essere sempre più lontana a poche ore dall’inizio del derby contro l’Inter. Ci hanno, però, pensato Pulisic e compagni a mettere in campo una prestazione degna di nota. Possiamo, quindi, dire che dopo che negli scorsi giorni si era parlato di possibili sostituti dell’allenatore ex Lille, adesso la situazione in casaè ovviamenteta.