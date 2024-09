Online il videoclip di CI PENSI MAI di AZZENA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024) E’ disponibile ildel brano “Cimai” di, tratto dalla colona sonora del film “Amici per Caso”. Scopri ildi “Cimai” E’ildi ‘’CIMAI’’ (Reset Production srl, distributed by Warner Music Italy) il nuovo brano del cantautoretratto dalla colonna sonora del film ‘AMICI PER CASO’ del regista Max Nardari. ‘CiMai’ è scritto da Danielein collaborazione con Elya Zambolin, mix e mastering sono a cura di Fabrizio Cit Chiapello. Per guardare il: https://www.youtube.com/watch?v=nbBX6cY6DhM Commentaa proposito di “Cimai”spiega così il nuovo brano: ‘’Cimai nasce in seguito alla proposta di far parte del film ‘’Amici per caso”, scritta in collaborazione con il mio coautore Elya Zambolin.