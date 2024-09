Nick Nolte è irriconoscibile dai suoi giorni da rubacuori degli anni 70?

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 23 settembre 2024) Al giorno d’oggi,è forse più conosciuto per aver interpretato al cinema personaggi dalla parlantina dura, ma un tempo era un grande sex symbol del suo tempo. Oggi, il talentuoso attore ha compiuto 83e devo dire che è piuttostodai tempi in cui era unSettanta.sul set di Abissi il 5 novembre 1976 a Hamilton, Bermuda. (Foto di Santi Visalli/Getty Images)Ho un enorme rispetto per il notevole talento di: è sicuramente uno dei più grandi attori della storia del cinema americano. Mi piace il modo in cui itratti facciali, la sua struttura robusta e squadrata della mascella, il taglio deiocchi azzurri e la sua ampia fronte, e i capelli selvaggi che fluttuano e crescono senza controllo lo fanno sembrare un personaggio potente, quasi barbaro, in un’opera di Shakespeare.