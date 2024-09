MotoGP 6 GP al termine del Mondiale Quali piste si adattano meglio a Bagnaia Martin e Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo aver messo in archivio il secondo fine settimana di Misano Adriatico, questa volta in edizione Gran Premio dell’Emilia-Romagna, ildi2024 saluta l’Europa e parte per la trasferta tra Asia e Oceania, prima di fare ritorno nel Vecchio Continente in occasione del gran finale di Valencia. Il programma della classe regina propone questi appuntamenti. Si inizierà con il Gran Premio dell’Indonesia sul tracciato di Mandalika, quindi Gran Premio del Giappone a Motegi. Successivamente toccherà alla tripletta che vedrà Gran Premio dell’Australia a Phillip Island, quindi Gran Premio della Thailandia a Buriram e Gran Premio della Malesia a Sepang prima di chiudere con il Gran Premio della Comunitat Valenciana sul circuito intitolato a Ricardo Tormo.